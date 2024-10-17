Экс-солист «Отпетых мошенников» вышел на связь после новостей о госпитализации. Что он сказал?

Солист «Отпетых мошенников» Богомазов опроверг сведения о своей госпитализации

Утром в четверг, 17 октября, Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации экс-солиста культовой группы 90-х и начала 2000-х «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова. По данным источника, 49-летнему артисту стало плохо из-за последствий перенесенной пневмонии.

Богомазов жаловался медикам на слабость и артериальное давление, после чего его проверили на гипертоническую болезнь. Обследование, как пишет Mash, выявило у исполнителя дополнительно артрит и подагру.

Богомазов вышел на связь после новостей о госпитализации

В разговоре с News.ru Богомазов прокомментировал информацию о своей госпитализации, сообщив, что с ним все хорошо и что сведения Mash не соответствуют действительности.

Ничего такого нет. Все хорошо, да. Спасибо Игорь Богомазов экс-солист «Отпетых мошенников»

Фото: @garik_bogomazov

Известно, что Богомазов был у истоков создания группы в 1996 году. Музыкальный коллектив был создан им вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос). В составе группы Гарик был не только исполнителем, но и соавтором песен, а также получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит», после чего в 2011 году покинул «Отпетых мошенников». Его коллеги по коллективу объясняли произошедшее проблемами с алкоголем у Богомазова, которого в итоге заменил Андрей Репников.

После ухода из группы артист продолжил выпускать сольные треки.

Больше двух лет назад не стало солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса

В марте 2022 года не стало Вячеслава Зинурова (Тома Хаоса). Перед этим он планировал судиться с Сергеем Амораловым, который, как утверждали близкие Зинурова, забирал себе большую долю гонораров с выступлений.

Хаоса, как раскрыли следователи, нашли в подмосковной деревне Капорки без признаков жизни. Криминальная версия не подтвердилась.