Громко заявляющий о себе грозный марал попал на видео в Башкирии

Издающий громкие звуки грозный и крупный марал попал на видео в Башкирии

Грозный марал, который решил громко заявить о себе, попал на видео в Башкирии. Соответствующие кадры публикует телеканал UTV в Telegram.

В размещенном ролике агрессивный сохатый проходит в поле мимо человека, издавая истошные звуки. При этом животное с гордостью демонстрирует свои внушительные размеры тела и крупные рога.

«Во время гона сохатые проявляют агрессию, есть случаи, когда не только конкурент, но и человек становился жертвой разъяренного парнокопытного. [На видео] Животное с ревом проходит рядом с человеком, который, к счастью, остается незамеченным», — заявили сотрудники госзаповедника «Шульган-Таш».

Ранее редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в российском регионе. Отмечалось, что впервые необычного маленького медведя заметили год назад в нацпарке «Башкирия».