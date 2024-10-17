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18:14, 17 октября 2024Моя страна

Редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в российском регионе

Редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в нацпарке «Башкирия»

Кадр: Telegram-канал UTV |Стерлитамак, Салават, Ишимбай| Новости

Редкий медвежонок-альбинос Умка прогуливался по лесу и попал в фотоловушку в российском регионе. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «UTV Стерлитамак, Салават, Ишимбай».

Отмечается, что впервые необычного маленького медведя заметили год назад в нацпарке «Башкирия». За этот период четвероногий окреп и подрос. «Родилась Умка у обычных бурых медведей, но стала "белой вороной" из-за недостатка меланина. Случается такое в мире диких животных один раз на 10 тысяч», — рассказали сотрудники учреждения.

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По словам зоологов, выживание такого альбиноса в дикой природе — большая редкость, поскольку яркая окраска делает его заметным для хищников.

Ранее в октябре пожилой медведь Терпей переехал в лучшие в России условия. Общественников тревожило то, что медведь содержится в Казанском зооботаническом саду, их беспокоило состояние возрастного хищника.

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      Екатерина Ештокина
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