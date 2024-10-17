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20:07, 17 октября 2024Наука и техника

Хакеры нашли пользу в ИИ

Bugcrowd: 77 % хакеров в 2024 году использовали ИИ для организации атак

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Хакеры стали чаще использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для организации и совершения атак. Об этом говорится в отчете компании Bugcrowd.

Аналитики фирмы опросили 1300 «белых хакеров» относительно того, как они используют ИИ в своей деятельности. Выяснилось, что все больше специалистов начали находить пользу в инструментах ИИ — в 2024 году 71 процент опрошенных заявил, что новые технологии помогают совершать атаки. В 2023 году их доля составляла 21 процент.

Также 77 процентов опрошенных заявили, что применяют ИИ в своей работе. В 2023 году доля хакеров, использовавших сервисы ИИ, составляла 64 процента. 93 процента респондентов согласились с тем, что ИИ открывает новые возможности для организации атак.

При этом лишь 22 процента хакеров считают, что инструменты искусственного интеллекта могут быть полезнее живых специалистов. Менее трети опрошенных считают, что ИИ может копировать творческие способности хакеров.

«ИИ ускоряет как наступательные, так и оборонительные стратегии хакерства, но человеческое понимание остается решающим», — прокомментировал результаты исследования старший научный сотрудник Sectigo Джейсон Сороко. Генеральный директор SlashNext Email Security+ Патрик Харр заметил, что использование ИИ стало обычным явлением при фишинге и других видах атак.

Ранее в HP заявили, что хакеры начали использовать генеративный ИИ для организации и настройки вредоносных атак. При этом подобные атаки можно проводить с минимальными ресурсами.

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      Андрей Ставицкий
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