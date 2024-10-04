Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:32, 4 октября 2024Наука и техника

Хакеры использовали ИИ для организации атак

Baseline: обнаружена первая вредоносная атака, запущенная с помощью ИИ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Хакеры начали использовать генеративный искусственный интеллект (ИИ) для организации и настройки вредоносных атак. Об этом сообщает издание Baseline.

Журналисты медиа обратили внимание на отчет компании HP, специалисты которой зафиксировали фишинговую атаку, запущенную с помощью ИИ. Вредоносный код был обнаружен в почтовой рассылке, ориентированной на пользователей из Франции. Файлы VBScript и JavaScript нашли в ZIP-архиве с письмом.

По мнению экспертов, это первая масштабная атака, проведенная с помощью ИИ. На это указывает наличие файла, в котором подробно описан весь процесс взлома. В отчете говорится, что живые хакеры не стали бы прикреплять подобные файлы, так как они обычно хранят детали атаки в секрете. Судя по всему, файл с описанием был создан ИИ, а атаку запустил злоумышленник-новичок.

Специалист HP Алекс Холланд отметил, что атака требовала минимальных ресурсов — ее организаторы обошлись использование одного сервера. По мнению Холланда, в будущем злоумышленники будут чаще использовать генеративный ИИ для создания сложных мошеннических схем. «Роль ИИ как в стратегиях атак, так и в стратегиях защиты будет становиться все более заметной», — подчеркнули журналисты Baseline.

В конце сентября специалисты компании McAfee нашли опасный вирус Lumma Stealer в пиратских играх. На сайтах с играми также нашли CAPTCHA, которая создавала у пользователей ложное ощущение безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      66-летний водитель такси домогался пьяной туристки и смог избежать тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше