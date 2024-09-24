Хакеры заразили пиратские игры вирусами

В пиратские игры начали встраивать вирусы для кражи данных

Специалисты компании McAfee нашли опасный вирус в пиратских играх. Об этом сообщается на сайте фирмы.

По словам экспертов, злоумышленники начали встраивать вредоносное ПО Lumma Stealer в программы для установки или взлома пиратских видеоигр. Мошенники пытаются замаскировать свое программное обеспечение под видом официального и безопасного, распространяя его в интернете.

В материале говорится, что Lumma Stealer появилась в 2022 году: программа умеет анализировать cookie-файлы браузеров, сохраненные пароли и объекты входа в систему. Также обнаруженная утилита способна подбирать пароли к криптовалютным кошелькам. После заражения ПК программа может действовать скрытно.

Как отметили специалисты, пиратские игры размещают на сайты, в том числе оснащенные CAPTCHA («капча») — это публичный тест для определения, кем является пользователь системы. Наличие «капчи» на зараженных сайтах создает у пользователей ложное чувство безопасности.

В отчете говорится, что хакеры выбирают пользователей пиратских игр потому, что те осознанно идут на риск, скачивая взломанный продукт. В качестве меры предосторожности специалисты McAfee посоветовали пользователям загружать видеоигры только из проверенных источников.

В начале сентября специалисты McAfee обнаружили вредоносное ПО SpyAgent, которое используется для кражи денежных средств пользователей Android-смартфонов. Программу нашли как минимум в 280 приложениях.