Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:20, 10 сентября 2024Наука и техника

Криптовалютные кошельки научились обчищать через смартфоны

Хакеры научились сканировать изображения на смартфонах в поисках паролей

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Новое вредоносное ПО SpyAgent использовали для кражи денежных средств пользователей Android-смартфонов. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

На проблему обратили внимание специалисты компании McAfee. Они выяснили, что хакеры научились использовать технологию оптического распознавания символов (OCR) для кражи паролей, сохраненных в виде изображений в памяти смартфона. Соответствующее ПО нашли как минимум в 280 приложениях.

В первую очередь злоумышленники искали так называемые сид-фразы (seed phrase) — комбинации из 12-24 слов, которые используют для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам. По словам специалистов, такие фразы трудно запомнить, и часто пользователи хранят их в виде скриншотов в галерее своего телефона. Этим пользуются злоумышленники, которые находят картинки с паролями и обчищают кошельки.

В материале говорится, что кроме анализа изображений SpyAgent также сканирует входящие смс, содержащие одноразовые пароли, список контактов и общую информацию об устройстве. Специалисты McAfee предостерегли пользователей Android от установки приложений в обход официальных магазинов.

Ранее стало известно, что корпорация Google прекратит выплачивать вознаграждения за поиск уязвимостей в ОС Android. Последние премии «белым хакерам» будут выплачены 30 сентября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      Жители Подмосковья сняли на видео обломки взорвавшегося украинского беспилотника

      Названы главные факторы риска развития болезней сердца

      Турция получила список преступников от Таджикистана

      Дан прогноз о дальнейшей судьбе ключевой ставки

      Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

      Умерла старейшая актриса Театра на Таганке

      Более десятка человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

      Росгвардия показала на видео задержание захватившего семью в заложники

      Захарова назвала причину атак Украины на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше