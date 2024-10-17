Иран назвал последний ракетный удар по Израилю лишь предупреждением

Tasnim: КСИР Салами назвал «Искреннее обещание 2» предупреждением Израилю

Ракетно-дроновый удар Ирана по Израилю в рамках операции «Искреннее обещание — 2» был лишь предупреждением, заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Исламской республики генерал-лейтенант Хосейн Салами. Его цитирует агентство Tasnim.

«Мы предупреждаем Израиль, заявляем ему, что "Истинное обещание — 2" было предупреждением, имеющим наименьший из доступного нам масштаб. Мы продемонстрировали небольшую часть нашей силы», — сказал иранский офицер на траурной церемонии по случаю кончины генерал-майора КСИР Аббаса Нильфрушана, бывшего военным советником в Ливане.

Главком также назвал Израиль недальновидным противником и призвал его извлечь из произошедшего уроки, так как «ислам побеждает через джихад и мученичество».

«Они думали, что факел джихада в Ливане, Сирии, Йемене и Палестине погаснет», — подчеркнул он, добавив, что израильское командование пребывает до сих пор в иллюзиях, которые «заставляют его совершать явные ошибки».

Ранее американский журнал The Military Watch Magazine написал, что урон от иранского ракетного удара сорвал планы Израиля по войне в соседнем Ливане.