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15:34, 17 октября 2024Силовые структуры

Из России выдворили более двух тысяч мигрантов

Из России выдворили более 2000 мигрантов по результатам операции «Нелегал-2024»

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Судебными органами принято более двух тысяч решений о выдворении из России мигрантов по результатам проведенного в Москве второго этапа операции «Нелегал-2024». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, мероприятие было направлено на выявление и пресечение незаконной миграции и иных противоправных деяний. За время его проведения было выявлено более 13 тысяч нарушений. Из этого числа больше десяти тысяч иностранных граждан привлекли к ответственности за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории России, около полутора тысяч — за нарушение пребывания и более 600 — за нарушение трудовой деятельности.

По результатам рассмотрения этих материалов судами были приняты решения о выдворении за пределы РФ более двух тысяч мигрантов, а также возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что за организацию незаконной миграции поймали двух высокопоставленных российских полицейских.

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      Артем Соколов
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