Карди Би вышла в свет без трусов

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница посетила показ бельевого бренда Victoria's Secret. Она предстала перед публикой в облегающем розовом платье, оформленном лентами и прозрачными вставками. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась надевать под изделие трусы.

При этом Карди Би дополнила свой образ меховой накидкой и сияющими украшениями, в частности, длинными серьгами и массивным колье. Также звезда сделала яркий макияж и уложила волосы в объемные локоны.

Ранее Карди Би похвасталась роскошной коллекцией сумок Hermès Birkin на 194 миллиона рублей.