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05:30, 17 октября 2024Мир

КНДР объявила Южную Корею врагом

Северная Корея изменила конституцию и объявила Южную Корею врагом

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Конституция Северной Кореи была изменена — теперь Южная Корея определена как «враждебное государство». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхеньян также полностью разорвал все автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. В Минобороны КНДР отметили, что в скором времени граница будет «превращена в крепость».

«Это неизбежная и законная мера, которая принята в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая ясно определяет Республику Корея как враждебное государство», — указано в материале.

Ранее в КНДР заявили, что 1,4 миллиона жителей страны подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее на фоне напряженности с Югом. Отмечается, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, были полны решимости сражаться в «священной войне за уничтожение врага оружием революции».

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      Артём Верейкин
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