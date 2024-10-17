КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

КНДР ликвидировала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей

Пхеньян подтвердил, что армия КНДР полностью ликвидировала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Такие меры были приняты в рамках работ по разделению территорий. Уточняется, что Северная Корея произвела подрыв двух участков транспортных путей длиной в 60 метров.

Кроме того, конституция Северной Кореи теперь определяет Южную Корею как «враждебное государство». ЦТАК отметило, что обстановка в регионе «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил». Представитель Министерства обороны КНДР отметил, что Пхеньян и дальше будет принимать меры «по превращению заблокированной южной границы в вечную крепость».

Ранее Министерство объединения Южной Кореи в официальном сообщении назвало демарш Пхеньяна «явным нарушением межкорейского соглашения и крайне ненормальным актом», говорится в сообщении.