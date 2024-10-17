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09:55, 17 октября 2024Экономика

Крупный европейский банк сообщил о «белом списке» клиентов из России

Reuters: итальянский UniCredit заявил о «белом списке» российских клиентов

Фото: Manfred Segerer / imago-images.de / Globallookpress.com

В итальянском банке UniCredit существует так называемый «белый список» российских клиентов, в отношении которых нет ограничений Европейского центробанка (ЕЦБ) на платежи в иностранных валютах, сообщило агентство Reuters.

Об этом стало известно в ходе тяжб, которые UniCredit ведет с ЕЦБ по теме ограничения деятельности в России. При этом Reuters отмечает, что им не удалось установить, о каком именно «белом списке» идет речь.

Крупный европейский банк, который все еще работает в России, оспаривает ходатайство ЕЦБ о введении ограничений на платежи российским клиентам в определенных иностранных валютах с 1 сентября. Именно такие платежи не запрещены в отношении включенных в «белый список».

В конце апреля ЕЦБ поручил UniCredit сократить свой бизнес в России, в том числе ввести ограничения на обработку платежей. В июне итальянский банк обратился в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой аннулировать требования, которые, по словам генерального директора Андреа Орсель, могут нарушать российское законодательство.

При этом UniCredit заявил, что «продолжит выполнять свое обязательство по значительному сокращению своего присутствия в России», и в июле подтвердил, что намерен сделать это в 2025 году.

С 1 ноября «Юникредит банк», российская «дочка» UniCredit, перестанет начислять проценты по текущему счету «Клик». «Проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам», — уточнили в банке.

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