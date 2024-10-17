Лавров прибыл с визитом в Турцию для участия в платформе 3+3

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию для участия в платформе «3+3» по Южному Кавказу, в которую также входят Иран, Азербайджан, Армения и Грузия. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в заседании платформы "3+3" по Южному Кавказу. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Стамбула», — отмечается в материале агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров примет участие в заседании платформы «3+3» по Южному Кавказу в Турции.

Целью объединения называют создание механизма решения региональных проблем в Закавказье исключительно странами-участницами без внешнего влияния и при поддержке соседствующих крупных держав. Последнее заседание платформы на уровне глав МИД прошло в Тегеране в октябре 2023 года. Представители Грузии принимать участие в предстоящем заседании «3+3» не планируют.