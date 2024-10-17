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09:16, 17 октября 2024Спорт

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил 500-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте турнира.

Малкин отличился по ходу матча регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс». Помимо гола, игрок оформил ассистентский хет-трик.

Малкин стал вторым россиянином, кому удалось забросить 500 шайб в чемпионатах НХЛ. Первым эту отметку достиг нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в 2016 году. В настоящее время на его счету 853 гола, что делает его вторым лучшим снайпером в истории лиги.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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