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14:07, 17 октября 2024Спорт

Медведевой запретили выходить на лед

Фигуристка Медведева: врачи запретили выходить на лед из-за проблем с сердцем
Евгения Медведева

Евгения Медведева . Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала на своем YouTube-канале о проблемах со здоровьем.

Спортсменка сообщила, что врачи запретили ей выходить на лед из-за проблем с сердцем. Медведева отметила, что ей это очень мешает и она лечится.

«Мне пора приходить в форму, но на лед я пока не выхожу, потому что надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве. Знаю, что со мной все нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет еще как», — призналась 24-летняя фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командном и личном зачетах. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет канал на YouTube.

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      Дарья Коршунова
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