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02:03, 17 октября 2024Из жизни

Между тектоническими плитами нашли гигантских белых червей

Гигантские белые черви найдены в месте, где сходятся тектонические плиты

Кадр: NPG Press

Исследователи из Океанографического института Шмидта обнаружили белых червей рекордного размера, которые скрывались возле «черных курильщиков» на дне Тихого океана. Об этом сообщает издание Livescience.

«Черными курильщиками» называют подводные гидротермальные источники, извергающие воду температурой до 400 градусов. Их особенно много у Восточно-Тихоокеанского поднятия — хребта на дне Тихого океана, возле которого сходятся шесть тектонических плит. До сих пор считалось, что в таком негостеприимном месте способны выжить только микроорганизмы. Новое исследование это опровергло.

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В работе, опубликованной в научном журнале Nature Communications, рассказывается о червях нескольких видов, которых обитают под застывшей лавой вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия. Некоторые особи, найденные учеными, достигли гигантских размеров. В частности, в отчете упоминаются черви вида Riftia pachyptila длиной более 50 сантиметров и представители вида Oasisia alvinae длиной до 20 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Великобритании участники ежегодного Чемпионата по заклинанию червей выманили на поверхность земли 260 беспозвоночных. Победу одержала команда, собравшая 20 червей с помощью большого барабана и множества садовых инструментов.

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      Олег Парамонов
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