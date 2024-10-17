Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры авиабомбардировки в Курской области

Минобороны России показало кадры с моментом авиационной бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

Видео, снятое в ночное время, начинается с момент взлета воздушных машин. Затем кадры сменяются и полет продолжается уже в светлое время суток. Отмечается, что разведка доложила об успешном поражении всех целей.

В этот же день стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Вооруженным силам России удалось вернуть под контроль деревни Александрия и Старая Сорочина.