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16:31, 17 октября 2024Экономика

Минпромторг оценил риски нехватки алкоголя в России перед Новым годом

Замглавы Минпромторга Чекушов: торговые сети РФ полностью обеспечены алкоголем

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские торговые сети полностью обеспечены всей необходимой алкогольной продукцией в преддверии новогодних праздников, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Роман Чекушов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что ведомство ведет совместную работу с российскими розничными сетями над инициативой по расширению присутствия на прилавках различных видов отечественного вина. В настоящее время этот регуляторный механизм находится на общественном обсуждении.

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Чекушов добавил, что значимых предпосылок для образования дефицита спиртных напитков в российских магазинах в среднесрочной перспективе не предвидится. Отечественные поставщики и экспортеры из дружественных стран обеспечат рынок РФ всей необходимой продукцией, пояснил он. «С точки зрения обеспеченности у нас нет никаких сомнений, что к Новому году на полках будет все», — резюмировал замглавы Минпромторга.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщило о резком росте производства различных видов вина в России. По итогам первых девяти месяцев суммарные объемы выпуска шампанского в стране увеличились на 27,6 процента год к году, до 11,15 миллиона декалитров. В свою очередь, производство виноградных вин выросло на 8 процентов, до 24 миллионов, а водки — на 1,6 процента, до 55,74 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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