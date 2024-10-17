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11:43, 17 октября 2024Из жизни

Мужчина нашел на распродаже гигантский драгоценный камень за пять тысяч рублей

Фото: @Syndrome252

Мужчина отправился на гаражную распродажу за винтажной одеждой и неожиданно купил гигантский аметист за очень маленькую цену. Об этом он сам рассказал на форуме Reddit.

Пользователь под ником Syndrome252 написал, что уже неоднократно покупал вещи у этого продавца. На последней его распродаже он даже заметил, что тот пытался незаконно продать дробовик. Пользователь попросил продавца показать ему какие-нибудь старые футболки, а тот, помимо одежды, нашел для него огромный драгоценный камень.

Мужчина отметил, что у продавца нет мобильного телефона и компьютера, и он придумывает цены сам. За аметист он попросил всего 50 долларов (4,9 тысячи рублей). Пользователь заплатил ему 60 долларов (5,85 тысячи рублей).

Мужчина объяснил, что продавец просто узнал в нем постоянного покупателя, поэтому решил отдать ему камень так дешево. Он всегда выставляет вещи за низкую цену, а пользователь дает ему чуть больше. «Я никого не обворовывал и не обманывал», — отметил он в посте.

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Продавец рассказал покупателю, что этот аметист добыл в шахте его дядя десять лет назад. Пользователь предполагает, что камень был привезен из Бразилии. Он отметил, что пока планирует сохранить его у себя.

Ранее сообщалось, что в Австралии коллекционер минералов нашел огромный кристалл кварца необычного строения. Он представляет собой прозрачный элестиал с маленьким наростом фиолетового цвета — аметистом.

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      Юлия Юткина
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