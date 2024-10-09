Мужчина нашел необычный кристалл весом 1,8 килограмма

В Австралии мужчина нашел в грязи кварц весом 1,8 килограмма

В Австралии коллекционер минералов Патрик Гундерсен нашел огромный кристалл кварца необычного строения. Об этом сообщает Fox News.

Гундерсен рассказал, что выкопал кварц из грязи. Его вес составляет около 1,8 килограмма. Кристалл представляет собой прозрачный элестиал с маленьким наростом фиолетового цвета — аметистом.

Мужчина назвал структуру найденного кварца уникальной. «Такие осколки напоминают мне о том, насколько невероятна природа», — признался Гундерсен. По его словам, его находка может стоить несколько тысяч долларов, но он не будет продавать ее. «Я решил сохранить его для собственной коллекции, так как он не похож ни на что другое, что я находил раньше», — объяснил он.

Отмечается, что элестиалы чаще встречаются в Бразилии и на Мадагаскаре. Некоторые подобные кварцы находили в США. В Австралии же они очень редки.

Коллекционер минералов признался, что увлекается поиском кварца с детства. Когда Гундерсен был маленьким, он любил искать крошечные кусочки кристаллов разных форм и размеров в карьере неподалеку вместе с другом.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии обнаружила на пляже необработанный аметист глубокого фиолетового оттенка. Она поделилась фотографией драгоценного камня в сети и получила тысячи восторженных комментариев от пользователей.