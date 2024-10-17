На Украине назвали регионы с самым высоким числом дезертиров

В Донецкой и Днепропетровской областях выявили высокое число дезертиров

Больше всего случаев дезертирства было выявлено в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Об этом написал Telegram-канал «Инсайдер UA».

В свою очередь, издание «Украинская правда» со ссылкой на офис генпрокурора страны сообщило, что с января по сентябрь 2024 года на Украине было зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в 4 раза больше случаев дезертирства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за первые девять месяцев текущего года выявили 35 307 фактов самовольного оставления воинской части и 18 196 случаев дезертирства (17 658 и 7 883 случаев в 2023 году).

Как уточнили авторы статьи, отдельная статистика ведется по так называемым случаям самовольного оставления военными своей части. Это по нынешним украинским законам не считается дезертирством, если военнослужащий через непродолжительное время все же вернулся.

Кроме того, военный психолог в интервью изданию рассказал, что бойцы могут оставлять части из-за усталости, чувства несправедливости, страха и отсутствия мотивации.

Ранее украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев заявил более чем о 100 тысячах дезертиров из ВСУ. Он отметил, что реальное число дезертиров превышает оценки офиса генерального прокурора Украины.

В начале октября чешский аналитик Доминик Тихачек рассказал, что из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины растет дезертирство. Он отметил, что новобранцы в рядах ВСУ сдаются в плен, «чаще всего просто бегут и скрываются».