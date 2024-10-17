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06:30, 17 октября 2024Из жизни

Найден мужчина с тремя пенисами

Фото: Shutterstock / Fotodom

Медики обнаружили три пениса у 78-летнего жителя британского города Бирмингем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Все три пениса имели разные размеры. Лишь один из них выглядел и действовал нормально, два других были значительно меньше и скрывались внутри мошонки. Скорее всего, их обладатель даже не догадывался о своей анатомической особенности.

Врачи совершили открытие, когда проводили вскрытие после его смерти. Необычный случай описывается в медицинском журнале Journal of Medical Case Reports.

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До сих пор науке был известено лишь один человек, появившийся на свет с тремя пенисами. Мужчины с двумя пенисами встречаются немного чаще: зафиксировано чуть более ста подобных аномалий.

Ранее сообщалось, что в Бразилии медики в течение десяти лет ампутировали более 6,5 тысячи пенисов. В среднем, они отрезали по пенису каждые два дня.

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      Олег Парамонов
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