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12:54, 17 октября 2024Спорт

Назван кандидат на пост президента ВФЛА

Председатель ПСБ Петр Фрадков стал кандидатом на пост главы ВФЛА
Петр Фрадков

Петр Фрадков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал в своем Telegram-канале кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

На должность от Волгоградской области был выдвинут председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Петр Фрадков. «Конференция состоится 23 ноября в Москве. Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», — написал Дегтярев.

Министр отметил, что Фрадков возглавляет Попечительский совет ВФЛА уже более двух лет. В настоящее время реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований, внедряется долгосрочная стратегия развития до 2030 года.

Петр Фрадков — сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова. Председателем ПСБ он является с сентября 2018 года.

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      Дарья Коршунова
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