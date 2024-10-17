Обвиняемого в подрыве машины бизнес-партнера в Москве арестовали

В Москве суд арестовал обвиняемого в подрыве машины бизнес-партнера

В Москве суд арестовал фигуранта дела о подрыве машины бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет под стражей до 15 декабря. Во время заседания он отказался от дачи показаний, сославшись на Конституцию России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили фигуранту обвинение по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Он является бизнес-партнером потерпевшего. Дома у мужчины обнаружили схрон с оружием. Его жена заявила, что муж не способен на такое преступление.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины. В результате пострадали сам предприниматель, 6-летний ребенок и сосед Мишачева.