Фигуранту дела о подрыве машины бизнесмена в Москве предъявили обвинение

В Москве следователи предъявили обвинение фигуранту дела о подрыве машины

В Москве следователи предъявили обвинение фигуранту дела о подрыве машины бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ведомстве рассказали, что сегодня будут ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что он является бизнес-партнером потерпевшего. У него дома обнаружили схрон с оружием. Жена фигуранта заявила, что ее муж не способен на такое.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины. В результате пострадали сам предприниматель, 6-летний ребенок и сосед Мишачева.