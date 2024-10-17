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13:08, 17 октября 2024Силовые структуры

Фигуранту дела о подрыве машины бизнесмена в Москве предъявили обвинение

В Москве следователи предъявили обвинение фигуранту дела о подрыве машины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве следователи предъявили обвинение фигуранту дела о подрыве машины бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ведомстве рассказали, что сегодня будут ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что он является бизнес-партнером потерпевшего. У него дома обнаружили схрон с оружием. Жена фигуранта заявила, что ее муж не способен на такое.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины. В результате пострадали сам предприниматель, 6-летний ребенок и сосед Мишачева.

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      Варвара Митина
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