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15:05, 17 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

В Петербурге обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного оставили в СИЗО

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Обвиняемому в педофилии блогеру и лидеру инцелов Алексею Поднебесному продлили срок содержания под стражей. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам блогер на судебном заседании не присутствовал, поскольку находится на экспертизе в городской психиатрической больнице №6.

Поддержать его пришла 15-летняя жертва, которую он подвергал развратным действиям. Она просила снисхождения для блогера, но Смольнинский районный суд постановил продлить меру пресечения и оставить обвиняемого в СИЗО до 18 ноября.

Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Поднебесного арестовали и поместили в СИЗО еще 21 августа.

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      Владимир Седов
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