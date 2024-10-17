Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

В Петербурге обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного оставили в СИЗО

Обвиняемому в педофилии блогеру и лидеру инцелов Алексею Поднебесному продлили срок содержания под стражей. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам блогер на судебном заседании не присутствовал, поскольку находится на экспертизе в городской психиатрической больнице №6.

Поддержать его пришла 15-летняя жертва, которую он подвергал развратным действиям. Она просила снисхождения для блогера, но Смольнинский районный суд постановил продлить меру пресечения и оставить обвиняемого в СИЗО до 18 ноября.

Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Поднебесного арестовали и поместили в СИЗО еще 21 августа.