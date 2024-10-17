Пленный сотрудник ТЦК рассказал о страхе мобилизации сына на Украине

Пленный сотрудник ТЦК понадеялся, что в случае мобилизации его сын сдастся ВС РФ

Пленный бывший сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев заявил, что боится мобилизации сына на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он отметил, что его 25-летний сын работает врачом-хирургом. В связи с этим он понадеялся, что из-за его профессии молодой человек не будет мобилизован. «Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов…», — заявил собеседник агентства, отметив, что его сын «честных, правильных взглядов».

В случае, если молодого человека мобилизуют, Тагеев выразил мнение, что сын «сделает правильный выбор» и сдастся в плен Вооруженным силам России. Он также добавил, что сын «либо ваших будет лечить, либо наших».

В Николаевской области Украины сотрудники ТЦК усилили мобилизацию населения в Вооруженные силы Украины (ВСУ).