Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

Участвовавший в СВО полпред Жога стал попечителем Ельцин Центра

Участник специальной военной операции (СВО) и полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, выпускник программы «Время героев», стал одним из попечителей Ельцин Центра. Об этом сообщается в Telegram-канале институции.

Как рассказали в Ельцин Центре, родившийся в Магаданской области и живший в Донбассе Жога стал попечителем организации автоматически, заняв должность полпреда в УрФО. Кроме полпреда, попечителями Ельцин Центра автоматически становятся глава администрации президента и глава Свердловской области.

«Вот уже десятый год попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой Ельцин Центра, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчеты», — рассказали о работе совета в Центре.

Артем Жога — Герой Донецкой народной республики (ДНР), экс-командир ополченского батальона «Спарта», экс-депутат и председатель Народного Совета ДНР. Президент Владимир Путин назначил Жогу своим полпредом в УрФО 2 октября, ранее этот пост занимал Владимир Якушев.

Ельцин-центр был создан в 2008 году в Екатеринбурге. Основная его задача — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х. Российские общественные и политические деятели выступали с обвинениями в адрес Ельцин Центра. Так, по словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, институция является «храмом» либералов, а по заявлению главы СПЧ Валерия Фадеева, Ельцин Центру следовало бы «подправить идеологию».