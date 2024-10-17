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01:06, 17 октября 2024Мир

Посольство Китая ответило на обвинения США в помощи России

Лю Пэнъюй: США выдвигают ложные обвинения в адрес КНР против торговли с Россией

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Обвинения США против Китая за помощь России и «склонение чаши весов» конфликта на Украине являются ложными и лицемерными. С соответствующим ответом в интервью РИА Новости выступил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«США выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин всегда был «благоразумным и ответственным» в вопросе экспорта военной техники и товаров двойного назначения. По его словам, Китай продолжает содействовать мирным переговорам и не собирается быть «козлом отпущения и расплачиваться за действия других».

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, так как поддерживает Россию. По ее словам, КНР также занимается поставкой компонентов двойного назначения.

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      Артём Верейкин
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