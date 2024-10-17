Лю Пэнъюй: США выдвигают ложные обвинения в адрес КНР против торговли с Россией

Обвинения США против Китая за помощь России и «склонение чаши весов» конфликта на Украине являются ложными и лицемерными. С соответствующим ответом в интервью РИА Новости выступил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«США выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин всегда был «благоразумным и ответственным» в вопросе экспорта военной техники и товаров двойного назначения. По его словам, Китай продолжает содействовать мирным переговорам и не собирается быть «козлом отпущения и расплачиваться за действия других».

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» в конфликте на Украине, так как поддерживает Россию. По ее словам, КНР также занимается поставкой компонентов двойного назначения.