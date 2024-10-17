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19:54, 17 октября 2024Силовые структуры

Россиянин объяснил хранение пяти килограммов марихуаны заботой о здоровье

В Хабаровском крае задержали мужчину, хранившего дома марихуану ради компрессов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровском крае полицейские задержали безработного россиянина, подозреваемого в незаконном изготовлении наркотиков. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в ходе рейда силовики нашли на приусадебном участке мужчины пять килограммов высушенной марихуаны. Владелец хозяйства пояснил, что собирал дикорастущую коноплю в лесу, а дома хранил ее для последующего личного употребления. Он объяснил увлечение наркотиком заботой о здоровье — мужчина якобы делал из травы лечебные компрессы.

Ранее житель Забайкальского края с четырьмя килограммами марихуаны решил поймать попутку и попался сотрудникам Росгвардии.

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      Владимир Седов
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