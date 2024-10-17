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13:31, 17 октября 2024Путешествия

Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

Брошенного матерью в аэропорту Антальи новорожденного ребенка вернут в Россию

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Новорожденного ребенка, брошенного 18-летней матерью в аэропорту турецкой Антальи, вернут в Россию, так как девочка — гражданка РФ. Судьбу младенца раскрыл Telegram-канал Shot.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с журналистами издания добавила, что власти уже занимаются этим вопросом. Кроме того, мать девочки могут экстрадировать на родину. Сейчас она находится в турецком изоляторе, а ребенок — в местной больнице.

О том, что россиянка бросила новорожденного ребенка в уборной для инвалидов в воздушной гавани Антальи, стало известно 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы, он пробыл там 12 минут. Позже мать девочки заверила, что узнала о беременности только в аэропорту, — якобы из-за лишнего веса она не подозревала о своем положении.

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      Алина Черненко
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