Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

Брошенного матерью в аэропорту Антальи новорожденного ребенка вернут в Россию

Новорожденного ребенка, брошенного 18-летней матерью в аэропорту турецкой Антальи, вернут в Россию, так как девочка — гражданка РФ. Судьбу младенца раскрыл Telegram-канал Shot.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с журналистами издания добавила, что власти уже занимаются этим вопросом. Кроме того, мать девочки могут экстрадировать на родину. Сейчас она находится в турецком изоляторе, а ребенок — в местной больнице.

О том, что россиянка бросила новорожденного ребенка в уборной для инвалидов в воздушной гавани Антальи, стало известно 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы, он пробыл там 12 минут. Позже мать девочки заверила, что узнала о беременности только в аэропорту, — якобы из-за лишнего веса она не подозревала о своем положении.

