Ганчев: Запад уже принял решение одобрить удары Киева вглубь России

Решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, официального объявления об этом еще не было, однако он уверен, что «решение уже есть и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения». Ганчев предупредил, что когда терпение русского народа закончится, ответ будет быстрым и молниеносным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подход США к запрещению использования ракет АТACMS для ударов вглубь территории России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что Вашингтон будет дальше вести переговоры с Киевом о предоставлении запрашиваемых вооружений.