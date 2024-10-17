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07:25, 17 октября 2024Бывший СССР

Ганчев заявил о решении Запада по вопросу ударов ВСУ вглубь России

Ганчев: Запад уже принял решение одобрить удары Киева вглубь России

Решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, официального объявления об этом еще не было, однако он уверен, что «решение уже есть и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения». Ганчев предупредил, что когда терпение русского народа закончится, ответ будет быстрым и молниеносным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подход США к запрещению использования ракет АТACMS для ударов вглубь территории России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что Вашингтон будет дальше вести переговоры с Киевом о предоставлении запрашиваемых вооружений.

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      Марина Совина
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