Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:06, 17 октября 2024Бывший СССР

Россия помогла оставшейся без электроэнергии Абхазии

В Абхазии восстановлено электроснабжение благодаря поставкам из России

Фото: Димитрий Б / Unsplash

Абхазия оказалась частично обесточена в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает «Интерфакс».

Без света остались ряд городов республики, включая столицу. Отмечается, что восстановить электроснабжение удалось благодаря поставкам электроэнергии из России. На место аварии была отправлена ремонтная бригада, она работает над устранением поломки.

По данным пресс-службы абхазской компании «Черноморэнерго», в Очамчирском районе был обнаружен обрыв высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров.

Ранее город Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты Запорожской области остались без электричества из-за обрыва ЛЭП.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали об «одном из самых сверхсекретных вооружений Украины». Что Киев захотел атаковать данным оружием?

      В США признались в нехватке украинских пилотов для F-16

      Россиянин с килограммами марихуаны ловил попутку на трассе и попался Росгвардии

      Адвокат Мбаппе рассказала о способе доказать его невиновность

      В России мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки

      Россиянка перекрестила ухажера в номере отеля и поплатилась

      «Решение уже есть». В России заявили, что Запад разрешил Украине бить вглубь страны

      Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы до отъезда из России

      Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидова

      На Западе предрекли кризис в отношениях США и Европы после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше