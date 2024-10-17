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18:28, 17 октября 2024Культура

Россияне назвали лучший сериал 2024 года

ВЦИОМ: россияне назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучшим сериалом года

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

ВЦИОМ огласил результаты ежегодного опроса населения на тему, какой сериал был лучшим в уходящем году. Данные размещены на сайте центра.

В 2024 году лучшим сериалом, по мнению россиян, стал нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Он собрал девять процентов голосов опрошенных зрителей. Далее в рейтинге расположились «Невский» (шесть процентов), «Триггер» и «След» (по пять процентов).

Ранее стало известно, что постановщик «Слова пацана» решил переснять советский классический фильм. Также был объявлен актерский состав грядущего проекта.

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      Андрей Шеньшаков
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