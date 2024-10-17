Россиянка спасла знакомого от избивавшего его полтора часа собутыльника

В Калининградской области женщина спасла знакомого от собутыльника

В Калининградской области спасла знакомого от собутыльника, который избивал его полтора часа. Об этом сообщает издание «Клопс» в своем Telegram-канале.

По данным источника, во время застолья ранее судимый хозяин дома и его 41-летний знакомый набросились на 52-летнего собутыльника и начали его избивать. Это продолжалось около полутора часов, остановить избиение смогла знакомая, которая также пришла в гости. Пострадавший доставлен в больницу с переломами лицевых костей, ребер, левой кисти, ушибами, гематомами и ожогами.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц».

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