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12:26, 17 октября 2024Спорт

Российская футболистка перейдет в «Барселону»

Российская футболистка Свистунова перейдет из «Чертаново» в «Барселону»

Фото: @svist_19

Российская футболистка Яна Свистунова перейдет из «Чертаново» в «Барселону». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 26 октября Свистунова отправится в Испанию. Там она пройдет медосмотр и приступит к тренировкам с каталонским клубом.

18-летняя Свистунова выступает за «Чертаново» с 2022 года. В женском чемпионате России-2024 она провела 15 матчей, в которых забила четыре мяча.

Кроме того, Свистунова играла за сборные России по трем разным возрастам. В составе основной национальной команды она провела пять матчей.

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