Российская пенсионерка фиктивно прописала в квартире 60 иностранцев и попалась

На пенсионерку с Камчатки возбудили дело за фиктивную регистрацию 60 иностранцев

Пенсионерка из Петропавловска-Камчатского стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, с января 2022 года по сентябрь 2024-го 53-летняя женщина незаконно прописала в квартире не менее 60 иностранных граждан и получила от них за это денежное вознаграждение. При этом реального намерения предоставить жилое помещение в распоряжении других людей у нее не было.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 322.2 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России») УК РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас предполагаемая злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Вологодской области ФСБ пресекла схему незаконной легализации иностранцев через фиктивное отцовство.