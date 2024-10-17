Российская проститутка написала заявление на не платившего ей сутенера и получила штраф

В Благовещенске проститутка решила сдать сутенера полиции и получила штраф

В Благовещенске за занятие проституцией оштрафовали на 1500 рублей женщину, пожаловавшуюся на сутенера. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, девушка работала в сфере интимных услуг с января по сентябрь. Деньги от клиентов брал сутенер, который позже платил секс-работнице причитающийся ей процент. Однако партнеры по бизнесу разругались после того, как мужчина перестал платить девушке деньги. Обиженная направилась в полицию, где написала на сутенера донос, но в результате мировой судья заставил ее оплатить штраф за незаконные действия.

Ранее в октябре сообщалось о жителе Уфы, который остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох в ее подъезде.