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18:39, 17 октября 2024Силовые структуры

Российская проститутка написала заявление на не платившего ей сутенера и получила штраф

В Благовещенске проститутка решила сдать сутенера полиции и получила штраф

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Благовещенске за занятие проституцией оштрафовали на 1500 рублей женщину, пожаловавшуюся на сутенера. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, девушка работала в сфере интимных услуг с января по сентябрь. Деньги от клиентов брал сутенер, который позже платил секс-работнице причитающийся ей процент. Однако партнеры по бизнесу разругались после того, как мужчина перестал платить девушке деньги. Обиженная направилась в полицию, где написала на сутенера донос, но в результате мировой судья заставил ее оплатить штраф за незаконные действия.

Ранее в октябре сообщалось о жителе Уфы, который остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох в ее подъезде.

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      Владимир Седов
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