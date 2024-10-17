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21:54, 17 октября 2024Россия

Российские бойцы охарактеризовали поведение ВСУ за Угледаром

«РВ»: ВСУ подготовили серьезные укрепления на угледарском направлении

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили серьезные укрепления на угледарском направлении. Противник создал сеть подземных переходов, огневые точки под бетонными перекрытиями, но бойцы ВС России имеют опыт штурма таких позиций, написал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" из Приморья, выбивая ВСУ с новых позиций за Угледаром, находят брошенное противников вооружение НАТО», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что ВСУ не отличаются сейчас хорошей военной подготовкой, а «ожесточенное сопротивление оказывают единицы, как правило, это иностранные наемники». Остальные стараются отступить или сдаются в плен, отмечается в заявлении.

Как сообщил командир штурмового подразделения с позывным Саваль, если противник меняет тактику на поле боя, то российские бойцы стараются быть на шаг впереди.

«Мы выбираем правильную траекторию, анализируем. Так что тактика у нас все время меняется. Мы Родину защищаем, так и будем работать», — отметил боец.

9 октября стало известно о том, что 152-я бригада Вооруженных сил Украины пропала без вести на покровском направлении после наступления ВС России. Так, военкоры рассказали, что родственники военнослужащих из этой бригады массово объявляют об исчезновении. Уточнялось, что мужчин отправили в одну из наиболее активных зон боевых действий практически без боевого опыта — после трех недель обучения.

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      Марина Совина
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