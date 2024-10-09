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09:34, 9 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о пропаже без вести бригады ВСУ после наступления ВС России

«РВ»: 152 бригада ВСУ пропала без вести после наступления ВС РФ под Покровском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

152-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести на покровском направлении после наступления ВС России. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Изначально о пропаже украинских бойцов заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Он также заявил, что командир бригады в это время находится в Киеве, зарабатывает на взятках как военком (член территориального центра комплектования, ТЦК).

Он также рассказал, что раненых и отдавших жизнь на поле боя сослуживцев никто не забирал и не собирается, при этом о судьбе бойцов ничего не известно, факт их пропажи игнорируют.

Помимо Мосийчука, военкоры рассказали, что родственники военнослужащих из 152-й бригады ВСУ массово объявляют об исчезновении. Уточняется, что мужчин отправили в одну из наиболее активных зон боевых действий практически без боевого опыта — после трех недель обучения. Родные не могут получить никакой информации ни в ТЦК, ни в бригадах.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал средний срок жизни бойца ВСУ на передовой — всего три месяца. «Один месяц это "учебка", а затем — до двух месяцев на передовой», — отметил он.

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      Александра Синицына
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