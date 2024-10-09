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06:04, 9 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали средний срок жизни бойца ВСУ на передовой

Депутат Дубинский: средний срок жизни бойца ВСУ на передовой — около 3 месяцев

Фото: Hollie Adams / Reuters

Средний срок жизни бойца ВСУ на линии боевого столкновения составляет около трех месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — два–три месяца. Вернее, один месяц это "учебка", а затем — до двух месяцев на передовой», — отметил он.

После этого, по словам Александра Дубинского, 70 процентов либо погибают, либо получают ранения.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил отказ ряда пленных из ВСУ возвращаться на родину в рамках обмена. По его мнению, украинцы начали пересматривать свое отношение к происходящему на фронте.

В свою очередь, пленный украинский танкист Иван Золотарев рассказал, что командиры обманом и угрозами гонят солдат в Курскую область. Мужчина был мобилизован по пути на работу: к нему подъехала машина территориального центра комплектования и забрала с собой.

Другой украинский военный, Юрий Марсюк, ранее сообщил, что ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног в 30-ю и 31-ю отдельные механизированные бригады.

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      Марина Совина
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