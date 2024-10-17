Российские власти одобрили повышение акциза на сладкие напитки

ТАСС: правительство РФ одобрило повышение акциза на сладкие напитки до 10 рублей

Правительство России одобрило законопроект об увеличении ставки акциза на сахаросодержащие напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Уточняется, что акциз на сладкие напитки в России повысят на три рубля — с нынешних семи до десяти рублей за литр. Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму, отметил собеседник агентства.

При этом вышеуказанный акциз не будет распространяться на ряд популярных у россиян напитков. Повышение косвенного налога не затронет в том числе соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе.

Глава Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Елена Петряйкина в беседе с агентством поддержала повышение акциза на сладкие напитки. Она заявила, что подобная продукция отличается высоким содержанием сахара. Чрезмерное употребление таких напитков вредно для здоровья и может способствовать набору лишнего веса вплоть до ожирения. При этом производители намеренно используют яркие этикетки, которые привлекают внимание детей, посетовала она.

Акциз на сладкие напитки начал действовать в России с 1 июля 2023 года. Косвенный налог затронул безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров. Издание Mash сообщало, что для обхода этого акциза крупные российские производители газировки перешли на заменители сахара.