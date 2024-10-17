Российские военные назвали главную проблему при штурме Желанного в ДНР

Военный «Химик»: дроны ВСУ осложнили штурм Желанного в ДНР

Украинские FPV-дроны стали главным препятствием при штурме населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали военнослужащие группировки войск «Центр», передает РИА Новости.

По словам бойца с позывным «Химик», противник постоянно открывал огонь, поэтому передвигаться было трудно. Он отметил, что украинские солдаты использовали зажигательные смеси, которые сбрасывали с беспилотников. «Меняли дома, потому что они их просто сжигали FPVшками (...) В одном поживешь денек-другой — все, сожгли. Следующий. И вот так переходили, там ни одного целого дома не осталось», — поделился «Химик».

Он также рассказал, что местные жители помогали российским солдатам. В частности, они заряжали рации солнечными батареями.

8 октября Минобороны РФ сообщило, что в Желанном установили российский флаг. О том, что населенный пункт перешел под контроль России, стало известно 14 сентября.