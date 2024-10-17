Российских пилотов попытались ослепить во время посадки самолета

Aviaincident: пилотов S7 попытались ослепить лазером при посадке в Новосибирске

Пилотов российской авиакомпании S7 попытались ослепить лазером в небе. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на рейсе Airbus A321 из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск 15 октября. Во время захода на посадку в Толмачево около 17:35 экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, самолет продолжил маршрут и через пять минут благополучно приземлился в авиагавани. В результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажиры Utair более чем на час застряли в ожидании рейса между двумя аэропортами Москвы. Их самолет прилетел из Бухары во Внуково, но из-за тумана был вынужден сесть в Домодедово.