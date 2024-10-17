Российский актер раскрыл полученный благодаря КВН ценный урок

Экс-участник КВН Ярушин рассказал, что телеигра научила его верить в свое дело

Звезда КВН, российский актер и музыкант Стас Ярушин раскрыл самый ценный урок, полученный благодаря телеигре. Подробностями он поделился в шоу «Бес комментариев», запись доступна на YouTube.

Ярушин рассказал, что КВН научил его выходить на сцену с абсолютной верой в свое дело. «Когда ты искренне ментально поймешь, что ты веришь, что то, что ты говоришь со сцены, круто, тогда зритель тебя будет воспринимать», — пояснил экс-участник телеигры. Сегодня, как отметил музыкант, он пользуется этим навыком, когда выходит на сцену с концертами.

Ранее Ярушин вспомнил о разногласиях с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. «Да мы и ругались, спорили. Но всегда как-то весело, всегда позитивно», — пояснил актер.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошло прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым. Руководителю КВН было 82 года.