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10:18, 17 октября 2024Россия

Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

Росздравнадзор опроверг данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Информация о том, что в аптеках России не хватает препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, передает РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию РБК. В ней говорилось, что аптеки столкнулись с нехваткой аналога «Оземпика» из-за повышенного спроса. Производитель «Семавика» компания «Герофарм» объяснила ситуацию популярностью препарата и резкими колебаниями спроса. Там также подчеркнули, что поставки препарата ведутся в штатном режиме.

«В России зарегистрированы четыре лекарственных препарата с МНН "семаглутид" в форме раствора для подкожного введения, три из них отечественного производства. Препараты стабильно вводятся в гражданский оборот, с начала года введено более 1,3 миллиона упаковок», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в гражданском обороте, по последним данным, находится более 500 тысяч упаковок препарата, 130 тысяч из которых — в аптечной сети. В Москве, в частности, в обороте находятся 26 тысяч упаковок.

Ранее Росздравнадзор опроверг данные о нехватке ряда популярных антибиотиков в России. В ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Известия», в которой говорилось, что в трети регионов России заявили о нехватке популярных антибактериальных препаратов. В аптеках части субъектов, как утверждалось, нельзя найти антибиотики с рокситромицином, эритромицином, кларитромицином и азитромицином.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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