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19:04, 17 октября 2024Наука и техника

ИИ избавил врачей от рутины

Сервис ИИ избавил врачей от составления медицинских карт и страховых расчетов

Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская компания Ambience Healthcare рассказала об автоматизации процессов в больницах, настроенной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Инженеры компании, являющиеся выпускниками MIT, создали инструмент, который анализирует медицинские данные, работает с документами и занимается прочими рутинными задачами. Сервис избавляет врачей от многих действий, связанных с документами. Платформу также можно настроить таким образом, чтобы ИИ взаимодействовал с родственниками пациентов.

«Мы создаем модели, чтобы дать врачам суперспособности искусственного интеллекта», — заметили в фирме. По их словам, пока врач думает о лечении пациента, его помощник на базе ИИ вносит записи в медицинскую карту, а также анализирует «тысячи правил» для корректного составления платежного документа при расчетах со страховой компанией. Кроме того, сервис ИИ составляет краткую сводку приема пациента и отправляет материалы его родственникам.

В Ambience Healthcare рассказали, что их сервис уже используют в 40 крупных учреждениях США. По словам представителей компании, ИИ экономит два-три часа в день, которые врачи тратили на работу с документами. Руководители компании назвали статистику, согласно которой среднестатистический врач тратит лишь 27 процентов времени на непосредственный уход за пациентом, печальной.

Ранее американские хирурги рассказали, как они пользуются шлемом смешанной реальности Apple Vision Pro. По их словам, гарнитура экономит их время и позволяет снизить уровень стресса во время работы.

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      Андрей Ставицкий
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