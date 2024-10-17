Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
19:30 (Мск)
Александр Мюллер
Стокгольм
Авангард
4:2
Перерыв
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — регулярный чемпионат
17:00, 17 октября 2024Спорт

Словацкий хоккеист сбежал из российского клуба

Словацкий хоккеист Криштоф самовольно покинул расположение клуба КХЛ «Сочи»

Фото: IMAGO / Mikko Stig / Globallookpress.com

Словацкий хоккеист «Сочи» Михал Криштоф сбежал из клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник, 15 октября, Криштоф самовольно покинул расположение российской команды после окончания тренировки. Отмечается, что ранее он выражал недовольство игровым временем и своей ролью на льду.

«Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в заявлении «Сочи».

31-летний Криштоф перешел в «Сочи» из «Адмирала» весной 2023-го. В текущем сезоне нападающий провел десять игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

      Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

      Способность Украины создать ядерное оружие оценили

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше