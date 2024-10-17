Словацкий хоккеист сбежал из российского клуба

Словацкий хоккеист Криштоф самовольно покинул расположение клуба КХЛ «Сочи»

Словацкий хоккеист «Сочи» Михал Криштоф сбежал из клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник, 15 октября, Криштоф самовольно покинул расположение российской команды после окончания тренировки. Отмечается, что ранее он выражал недовольство игровым временем и своей ролью на льду.

«Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в заявлении «Сочи».

31-летний Криштоф перешел в «Сочи» из «Адмирала» весной 2023-го. В текущем сезоне нападающий провел десять игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.