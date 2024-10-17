Смерчи у берегов популярных российских курортов попали на видео

Kub Mash опубликовал видео смерчей над морем в Адлере и «Сириусе»

Смерчи у берегов популярных российских курортов — Адлера и «Сириуса» — попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На размещенных в сети кадрах, снятых в разных локациях, видно формирование в небе воронок. «Смерчи закручиваются над морем в Адлере и "Сириусе". Ждем непогоду», — говорится в подписи к публикации.

Ранее сообщалось, что утром и днем 17 октября на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» прогнозируются ливни и грозы. В местной администрации порекомендовали жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды.

